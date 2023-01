En marge de leur combat prévu le 14 février , Marley et Sokh ont tenu leur deuxième face à face ce vendredi. Le débat a été très houleux entre le lutteur de Guédiawaye et celui de Pikine.

Après Balla Gaye 2 v Boy Niang 2, l’arène sénégalaise va encore une fois être le théâtre du derby entre Guédiawaye et Pikine. Les deux lutteurs se sont fait face pour la deuxième fois ce vendredi dans le cadre de la promotion de leur combat prévu le 14 février prochain. Marley a avertit son adversaire qu’il est prêt a remporter le combat afin de faire honneur à Guédiawaye qui en a plus que jamais besoin après la défaite de Balla Gaye 2 dimanche dernier.

« Je suis mille fois meilleur que lui. Il pense qu’il a plus de force que moi parce qu’il est plus volumineux, mais je vous jure qu’il se trompe lourdement. J’ai opté de ne pas avoir de la masse musculaire car on m’a proposé de prendre des anabolisants et j’ai refusé. Je veux rester naturel et je m’entraîne dur pour aller au sommet. Le jour du combat il saura que je ne badine pas » a déclaré Marley.

Wiwsport.com