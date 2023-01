Ravi des prestations de ses jeunes joueurs, dont Pape Matar Sarr, Antonio Conte ne compte pas se séparer d’eux durant ce mercato.

Pape Matar Sarr a tapé dans l’œil des supporters et de l’entraîneur de Tottenham. Après une première partie de saison blanche, le jeune milieu de terrain sénégalais a disputé ses premières minutes avec les Spurs, apparaissant lors des deux derniers matchs. Entré en jeu lors de la large victoire contre Crystal Palace ce mercredi (4-0), PMS a encore laissé de bonnes impressions.

À tel point qu’Antonio Conte semble décidé à le garder dans ses rangs malgré l’intérêt de plusieurs clubs. C’est du moins ce qu’a laissé entendre le technicien italien en conférence de presse après le succès devant les Eagles. « Il a bien répondu », a d’abord salué l’ancien entraîneur de l’Inter Milan concernant la prestation de l’ancien pensionnaire de Génération Foot.

Avant d’ajouter : « Aujourd’hui (Olivier) Skipp et (Pape Matar) Sarr ont montré qu’ils étaient vraiment des joueurs fiables pour moi et j’en suis vraiment content. Nous avons profité de la période de la Coupe du Monde pour travailler avec ces jeunes joueurs afin de s’améliorer sur l’aspect tactique et l’aspect physique. Maintenant, ils restent avec nous dans l’équipe. Je ne veux pas envoyer ces jeunes joueurs en prêt car le championnat est très difficile. Nous devons jouer la Ligue des champions, nous devons jouer la FA Cup. Je pense que ces jeunes joueurs peuvent rester ici pour nous aider à affronter ces trois compétitions. »

