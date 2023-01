Le CNG a résolument choisi les mercredis pour ses auditions. Et, ce 4 janvier 2023, la Commission règlement et discipline, dont Souleymane Boun Daouda Diop est le Président, a encore entendu des acteurs de la lutte. Aujourd’hui, Doudou Sané alias Khadafi bou Dioffior et Reug Reug étaient devant ladite Commission.

« Concernant Doudou Sané, c’était juste un problème d’emplacement de son cumukaay lors de son dernier combat (25 décembre 2022, contre Boy Mbour, ndlr). Mais c’est bien Meissa Ndiaye (1er vice-Président chargé de la lutte avec frappe, ndlr) qui nous avait donné l’autorisation de nous placer audit endroit. Alors, nous sommes rentrés sans aucun problème après l’audition », précise le manager de Doudou Sané, en l’occurrence Ndoye.

Quant à Reug Reug, c’est son manager Palla Diop qui revient sur le face-à-face avec le tribunal du CNG. « C’était par rapport à notre dernier combat MMA, par rapport à la disposition qui dit que quand on a un combat en lutte avec frappe, on ne doit disputer de combat MMA dans in certain délai. Mais nous leur avons montré les contrats qui sont bien antérieurs à la signature du contrat contre Sa Thiès. Les contrats MMA ont été signés en 2020. C’est la Covid-19 qui a d’ailleurs retardé la tenue des combats. Ils ont compris et nous ont donné certains conseils sur ce qu’il y a à faire et à éviter. »

Avec Lesarenestv