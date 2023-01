Vainqueur de Carthagène ce mardi soir (5-1), Villarreal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Copa del Rey.

Actuel septième de LaLiga, Villarreal se déplaçait au Stade Cartagonova pour défier Carthagène, actuel huitième de LaLiga SmartBank (D2 d’Espagne), à l’occasion des 16es de finale de Copa del Rey. Mené à l’issue de la première période, le Sous-Marin Jaune a fini par facilement s’imposer 5 buts à 1, grâce notamment à une excellente seconde mi-temps de sa part.

Alex Baena a répondu à l’ouverture à la 39e minute de Pablo Vazquez en égalisant dès la reprise (49e). Les hommes de Quique Setién ont ensuite déroulé leur jeu et survolé leurs adversaires. Arnaut Danjuma (1-2, 56e), José Morales (1-3, 60e), l’attaquant nigérian Samuel Chukwueze (1-4, 85e) et le Français Etienne Capoue (1-5, 90e) ont marqué les autres buts de Villarreal.

LA PASSE DÉCISIVE DE NICOLAS JACKSON POUR SAMU CHUKWUEZE 🤩🤩🤩#CartagenaVillarreal pic.twitter.com/ty8hHjUzz0 — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) January 3, 2023

Titulaire et ayant joué l’intégralité de cette rencontre, Nicolas Jackson n’a donc pas réussi à scorer, comme ses autres partenaires en attaque. Mais le jeune attaquant sénégalais, très généreux dans les efforts, s’est illustré avec une superbe passe décisive sur le but de Chukwueze. Avec cette victoire, Villarreal poursuit son chemin en Copa del Rey et se qualifie pour les huitièmes de finale.

¡𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝗻𝗮! ¡El Submarino da la vuelta al marcador tras el descanso y con goles de @alexbbaena, @Danjuma, @jose1987morales, @chukwueze_8 y Capoue se mete en los octavos de final de la #CopaDelRey con una goleada! pic.twitter.com/lerevbkCMA — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 3, 2023

