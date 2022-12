Actuellement à Tambacounda dans le cadre de la Tournée économique du Président de la République, le ministre des Sports Yankhoba Diatara aussi est sur le terrain pour s’enquérir des activités sportives de cette région.

Il a rendu visite aux auditeurs de la session de formation des entraîneurs de football de la catégorie Licence D-CAF informe un communiqué du ministère qui nous est parvenu. Cette session de formation est initiée par la ligue régionale de football de Tamba avec l’appui du Ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football. Elle est effectuée sous la supervision des instructeurs de la CAF. A l’issue des échanges avec les professionnels à qui il a demandé de se préparer à relever le défi de la formation, le ministre des Sports les a rassurés de l’engagement de l’Etat à mettre tous les moyens pour la réussite de leur mission.



Ayant également saisi l’occasion pour s’enquérir de la situation des infrastructures sportives, le ministre des Sports a visité le stade régional et ses terrains annexes de Basket-ball, de Handball et de Volley-ball. Il a ainsi annonce que la réhabilitation est imminente avec la coopération Chinoise informe la source.



Le ministre des sports a encore réaffirmé l’engagement de l’Etat pour accueillir la CAN 2027

Yankhoba Diatara a souligné que le Sénégal a un ambitieux projet de réhabilitation et de construction d’infrastructures sportives aux normes pour accueillir des rendez vous internationaux comme les JOJ DAKAR2026 et la Can en 2027. « Pour la Coupe d’Afrique, avec les nouvelles dispositions de la Caf, nous aurons besoin de mettre aux normes Leopold Senghor, renforcer Lat Dior, réhabiliter Ziguinchor, Kaolak, Diourbel, etc soit une ceinture d’au moins 6 stades autour de notre bijou le Stade Abdoulaye Wade » a-t-il déclaré.

