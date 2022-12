Les boulistes sénégalais ont pris part à une compétition en triplettes choisies, le week-end écoulé, en Mauritanie. C’est ainsi que la triplette sénégalaise Samba Diakhaté Kassé – Lidy Ndiaye – Aldiouma Bâ a triomphé à Nouadhibou.

114 triplettes soit 342 joueurs venus du Sénégal, du Maroc et de la Mauritanie ont participé à cette compétition organisée par la Fédération mauritanienne des Jeux de Boules (FMJB), dirigée par Cheikh Habib. Après 2 jours intenses de tirs et de pointages, l’une des deux triplettes de la délégation sénégalaise, composée de Samba Diakhaté Kassé, Lidy Ndiaye et Al- diouma Bâ, s’impose en Mauritanie et gagne la 1ère place devant une triplette mauritanienne.

Dans cette finale à 13 points, le trio s’est imposé sur le score de 13-11. Samba Diakhaté Kassé, Lidy Ndiaye et Aldiouma Bâ ont empoché 40.000 MRO (667.600 FCFA).

La deuxième triplette sénégalaise, formée par Hussein Dakhlalah, Latyr Wade et Lamine Sow, s’est arrêtée en 8èmes de finale. La délégation sénégalaise a été conduite par le Secrétaire général de la Fédération sénégalaise des Sports Boules (FSSB), Abdou Lahad Niang.

