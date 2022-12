Avant de faire son retour en Premier League lundi avec un déplacement à Brentford, Tottenham a joué un dernier match amical contre l’OGC Nice ce mercredi 21 décembre. Les Spurs ont été tenus en échec (1-1). Matt Doherty a ouvert le score à la 21e minute et le jeune latéral droit franco-sénégalais Antoine Mendy a égalisé pour les Aiglons (47e).

Pape Matar Sarr impressionnant

De retour de la Coupe du Monde, Pape Matar Sarr a participé à cette rencontre. S’il a entamé la partie sur le banc des remplaçants, il a ensuite effectué son entrée en jeu dès la reprise de la seconde période à la place du milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg. Et 45 minutes ont suffi au jeune international sénégalais pour briller de son talent.

En effet, du haut de ses 20 ans, PMS a reçu deux fautes, récupéré trois ballons, remporté quatre duels et réussi 34 passes sur les 37 tentées. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur de Tottenham s’est déclaré être un grand fan de l’ancien pensionnaire de Génération Foot. « J’ai beaucoup aimé son entrée en jeu », a fait savoir le technicien italien Antonio Conte.

Si cela suffira t-il à Pape Matar Sarr pour obtenir du temps de jeu et jouer son premier match officiel avec Tottenham dans les prochaines semaines ? Ça reste moins sûr alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans les prochains jours et le milieu de terrain, qui serait d’ailleurs dans les petits papiers du FC Séville, pourrait rejoindre une autre formation où il jouerait.

Antonio Conte told the club’s official website that he’s a big fan of youngster Pape Matar Sarr after the friendly against Nice last night. pic.twitter.com/SxlgfuE7oS

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) December 22, 2022