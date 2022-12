La première édition du tournoi zonal des moins de 15 ans de l’union des Fédérations Ouest-Africaines qui s’est jouée dans la capitale Capverdienne a pris fin. La délégation Sénégalaise composée de deux sélections (homme et femme), rentre bredouille.

Le championnat scolaire africain de football réservé aux moins de 15 ans et organisé par l’union des Fédérations Ouest-Africaines UFOA-A qui mettait aux prises 6 pays de la sous-région à savoir, la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée Bissau, le Sénégal, et le pays hôte le Cap vert s’est terminé ce mercredi, après 3 jours de compétition au stade Santa Cruz de Praia. Au terme de ces oppositions, chez les filles, c’est l’équipe Gambienne de l’école Scan Aid en dominant la Guinée Bissau en finale qui rafle la première place. L’équipe représentante de la Guinée, l’école Sékou Sylla termine à la 3e position. En revanche, la barre était bien au-dessus pour les représentantes du Sénégal (CEM Amadou Sam-Pathe) qui ont enregistré quatre revers en autant de rencontres.

Du côté des hommes, l’école le Complexe Scolaire Sékou Ben Sylla de la Guinée a fini championne devant la Gambie et le Cap-Vert. Les Sénégalais du Lycée de Koutal terminent au pied du podium avec un bilan d’un match nul et deux défaites. Les vainqueurs vont représenter la zone UFOA-A au championnat scolaire africain, prévu au Maroc en avril 2023 et qui regroupera les meilleures de chaque zone CAF.

wiwsport.com