Sheffield United a joué à se faire peur mais s’impose bel et bien 2-1 sur la pelouse de Wigan Athletic en match de clôture de la 23e journée de Championship. Les hommes de Paul Heckingbottom ont assuré ce troisième succès d’affilée grâce à des buts de John Egan (0-2, 8e) et Billy Sharp (0-2, 56e).

Comme lors du dernier match face à Huddersfield Town, le capitaine des Blades a marqué sur une passe décisive d’Iliman Ndiaye. Le jeune attaquant sénégalais en est désormais à 4 passes décisives en Championnat cette saison et est le joueur le plus décisif de la Championship puisqu’il compte 9 buts.

Au classement, Sheffield United conforte sa deuxième place et revient à trois longueurs du leader, Burnley (1er, 47 points). A noter que les partenaires d’Iliman Ndiaye comptent cinq points d’avance sur Blackburn, qui occupe la troisième place, et sept points sur Watford d’Ismaïla Sarr (4e).

United make it 44 points from 23 games with a 2-1 win over Wigan.

