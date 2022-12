Champion du monde à 35 ans, Lionel Messi s’est prononcé sur ce rêve devenue réalité au bout d’une finale extra ordinaire remporter contre la France.

Nommé meilleur joueur de la Coupe du monde, Lionel Messi a enfin gagné la coupe du monde. Finaliste malheureux il y’a huit ans face à l’Allemagne, le capitaine de l’Albiceleste a complété son armoire à trophée avec le seul titre qui lui manquait jusque là. Pour lui c’est un soulagement et une consécration qu’il a hâte de partager avec les fans argentins dans les rues de Buenos Aires.

« C’est le trophée que j’ai le plus voulu durant toute ma vie. C’était mon rêve d’enfance. Cette coupe , regardez! elle est belle. On a beaucoup souffert mais on s’en est sorti. On a hâte d’être en Argentine et de voir à quel point ça va être fou (…) Je savais que Dieu allait me le donner. Maintenant profitons en! » a declaré Messi en zone mixte.

