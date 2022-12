Les lutteurs estampillés adeptes du mbappat sont en train de faire beaucoup plus de sorties en lutte avec frappe. Dimanche 11 décembre 2022, le combat-leader du jour, à l’Arène nationale, opposait Boy Faye (Door Dooraat) à Zambala (Boy Niang). Ce dernier s’est d’ailleurs imposé avec la manière.

Le 25 décembre 2022, c’est une très belle journée que propose le promoteur Baba Diaw, avec comme combat-leader Niakh Diariniou (Thiaroye Mbollo) vs Jackson Jr (Guédiawaye). Deux autres ténors de la lutte sans frappe seront encore en lice lors de cette journée. Il s’agit de Général Malika (Malika Mbollo) et Doudou Sané (Tyshinger), adversaires respectifs de Boursine (Baol) et Boy Mbour (Mbour).

Comme quoi, les VIP de la lutte sans frappe investissent l’arène avec frappe. Avec de fortes convictions et de réels arguments pour s’y imposer.

Les Arènes Tv