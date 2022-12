Walid Regragui, qui ne s’enflamme jamais, a réagi à la qualification du Maroc en demi-finales de la Coupe du Monde.

Devenu sélectionneur du Maroc il y a seulement quelques mois, Walid Regragui est à l’origine du plus grand exploit jamais réalisé par une nation africaine en phase finale de Coupe du Monde. Les Lions de l’Atlas ont en effet dominé (1-0) le Portugal de Cristiano Ronaldo en en quarts de finale du Mondial au Qatar et rejoignent les demi-finales. Très touché, Regragui a réagi au micro de beIN SPORTS après cette qualification.

« On est tombé sur une grande équipe avec beaucoup de talent. On y a cru, on a beaucoup de blessés avec Aguerd, Saiss, Mazraoui ou même avant avec Harit, Tissoudali, Louza ou Masina. Les mecs rentrent et se battent. Tout le monde se bat, le public nous suit. On devait écrire l’histoire de l’Afrique, on l’a fait. Ce n’est pas une question de respect, on avance avec nos qualités. On a perdu beaucoup de monde, on s’est accroché et on a créé un état d’esprit. L’Afrique est sur le devant de la scène. J’espère que j’ai ouvert la voie aux coachs africains, on travaille, on progresse. Je veux remercier tout le staff, mais ce n’est pas fini comme j’ai dit. »

wiwsport.com