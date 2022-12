À jamais les premiers. Vainqueur du Portugal (1-0) en quarts de finale du Mondial au Qatar ce samedi, le Maroc devient la toute première nation africaine à se qualifier en demi-finales d’une Coupe du Monde.

Un rendez-vous avec l’histoire. Qualifié pour son premier quart de finale de Coupe du Monde de son histoire, le Maroc n’a pas laissé passer l’occasion de franchir une marche jamais atteint par une nation africaine. Sérieux, appliqués, généreux dans les efforts disciplinés et combattifs, les Lions de l’Atlas ont vaillamment triomphé du Portugal sur la marque d’un but à rien, grâce à une réalisation de Youssef En-Nesyri en fin de première période.

Placés bat sur le terrain, les Marocains ont livré la même prestation que contre l’Espagne en huitièmes de finale. Conscients de leurs qualités en contre-attaque, les hommes de Walid Regragui ont laissé la Seleçao monopoliser la balle. Mais malgré une possession de plus de 70%, les Portugais n’ont jamais su véritablement parvenir à déstabiliser le bloc marocain. Et si João Félix a manqué de peu d’ouvrir le score à deux reprises (5e, 31e), le Maroc n’a pas pardonné lorsqu’il a eu l’occasion.

Après avoir réussi à tenir tête à leurs adversaires pendant longtemps dans première période, les Lions de l’Atlas feront chavirer le Stade Al-Thumama peu avant la pause quand Youssef En-Nesyri ouvrait le score à la 43e minute. Sur la gauche, Yahya Attiat-Allah, qui a eu la lourde tâche de remplacer Noussair Mazraoui, enroule un sublime centre vers le second poteau où En-Nesyri s’envole haut devant Rúben Dias et Diogo Costa – qui loupe sa sortie – pour conclure de la tête.

Impressionnant, le Maroc est devant à la mi-temps. Et pour une équipe qui n’a concédé qu’un but sur contre son camp depuis l’entame de cette Coupe du Monde, il n’était pas impossible de résister aux nombreux assauts portugais pendant toute la seconde mi-temps. Eh oui, malgré une domination territoriale du Portugal et même l’expulsion de Walid Cheddira (90e+3), Yassine Bounou et ses partenaires ont tenu très bons pour conserver un score immense et historique (1-0).

Quelle incroyable après-midi pour le Maroc et pour l’Afrique ! Là où le Cameroun (1990, le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont cruellement échoué, le Maroc lui y réussit avec brio. Les Lions de l’Atlas sont en demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar et ne doivent plus rien à personne.

MOROCCO ARE HEADING TO THE SEMI-FINALS! 🇲🇦@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022

