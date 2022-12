Rattrapée en fin de match alors qu’elle a mené par deux buts d’écart, l’Argentine a réussi à s’en sortir aux tirs au but face à des Pays-Bas revenus de nulle part (2-2 ; 4-3) après t.a.b) et rejoint les demi-finales du Mondial.

Huit ans plus tard, l’Argentine retrouve les demi-finales d’une Coupe du Monde et peut encore rêver d’un troisième titre dans la compétition, dans un peu plus d’une semaine. Alors que leur « ennemi » du Brésil a été surpris puis éliminé par la Croatie, les Argentins, eux, ont atteint le carré d’as du Mondial au Qatar en battant les Pays-Bas (2-2, 4-3 après t.a.b), au Lusail Iconic Stadium, ce vendredi soir.

Face aux hommes de Louis van Gaal, l’Albiceleste a eu l’audace de laisser la balle à son adversaire, construisant au maximum ses actions. Après une demi-heure de jeu peu animée, les Champions d’Amérique du Sud en titre ont trouvé la solution sur un coup de génie signé Leo Messi qui, après un magnifique une-deux avec Nahuel Molina, sert idéalement ce dernier qui bat Andries Noppert (0-1, 35e).

Contrairement à ce qu’ils ont montré lors de leur dernière sortie, les Pays-Bas n’ont pas été trop inspirés sur ce match, en résulte un petit tir de leur part pendant plus de 70 minutes. En seconde mi-temps, l »Argentine a livré la même opposition que pendant les 45 premières minutes. Suffisant pour aller faire le break à la 73e minute sur un penalty obtenu par Marcos Acuña et transformé par Messi.

Sonnés à 15 minutes de la fin de la rencontre, les Néerlandais n’ont pourtant pas dit leur dernier mot et tentent enfin de réagir, comme il se devait. C’est comme ça qu’ils arriveront d’ailleurs à réduire l’écart grâce à un superbe but de Wout Weghorst (1-2, 83e), ce qui promettait une fin de match acharnée. Eh oui, une fin de match vraiment de dingue, comme très souvent dans cette Coupe du Monde.

Au bout de la minute du temps additionnel qui était à 10’, Germán Pezzella fait tout basculer. Le défenseur du Real Betis bouscule Weghorst aux vingt mètres dans l’axe et offre aux Pays-Bas un coup-franc superbement placé. La bande à Louis van Gaal ne se rate pas deux fois. Teun Koopmeiners sert sur le ras du sol Weghorst qui résiste à Enzo Fernandez, trompe Emiliano Martinez et arrache les prolongations.

Si les 30 minutes supplémentaires n’ont pas pu départager les deux nations, l’Argentine a assuré sa qualification en s’imposant aux tirs au but grâce notamment à un excellent Emiliano Martinez qui a stoppé deux tirs néerlandais. L’Albiceleste poursuit donc son chemin et Leo Messi continue d’accrocher à son rêve de soulever cette couronne mondiale. Prochaine étape, mardi contre la Croatie.

