Éliminé avec les Lions du Mondial 2022, Iliman Ndiaye a repris l’entraînement ce jeudi avec son club de Sheffield United.

Iliman Ndiaye ne perd pas de temps. Quatre jours seulement après l’élimination des Lions par l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde (1-3), le milieu offensif international sénégalais a effectué son retour à l’entraînement de Sheffield United. Il était présent avec ses coéquipiers en club ce jeudi et sera disponible pour la réception de Huddersfield, en Championnat ce samedi (15h00 GMT).

« Il est concentré sur nous maintenant. Jouer pour son pays dans une Coupe du Monde, c’est irréel. Iliman Ndiaye regarde toujours vers l’avant plutôt que vers l’arrière. Il veut jouer au plus haut niveau possible. Il a demandé à revenir mardi, mais lui avons répondu « non, reviens juste jeudi. Il essayait de revenir le plutôt possible », a révélé l’entraîneur de Sheffield United, Paul Heckingbottom.

