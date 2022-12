Le défenseur central des Lions, qui est complètement passé à côté de la plaque, est revenu sur la déroute contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde.

Abdou Diallo après la défaite du Sénégal contre l’Angleterre (0-3) :

« C’est un peu dur d’analyser mais je pense que l’Angleterre était un cran en dessus. Ils ont maîtrisé leur sujet sur l’ensemble de la partie. Nous, nous avons manqué de réalisme dans les deux surfaces, que ce soit défensivement comme collectivement. A ce niveau, ça ne pardonne pas. On a manqué pas mal de choses. C’est dommage mais au moins ça nous permet de partir d’ici en se disant qu’il y a encore du travail à faire et du chemin à parcourir. Forcément, on avait de plus grandes attentes.

S’il a manqué d’expérience dans le groupe en l’absence de Sadio Mané, Gana Gueye et Kouyaté ? Je ne sais pas. Dès fois, la fougue fait du bien. Certes, on a perdu de la qualité mais on avait totalement confiance aux joueurs qui allaient les remplacer. C’est une défaite collective comme on a eu des victoires collectives. »

