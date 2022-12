Le Cameroun éliminé en phase de poules de la Coupe du Monde malgré sa belle victoire contre le Brésil (1-0) grâce notamment à un but de Vincent Aboubakar, quitte le Qatar avec « un petit regret » selon son sélectionneur Rigobert Song qui reste tout de même optimiste pour l’avenir.

Le Cameroun a créé une grande sensation hier à Doha en s’imposant face au Brésil grâce à une réalisation de Vincent Aboubakar dans le temps additionnel. Malheureusement pour les hommes de Rigobert Song, ils terminent à la troisième place de leur groupe derrière la Suisse. Forcément déçu, Song a quand même tenu à féliciter ses joueurs. Ou plutôt ses « vrais guerriers » et de promettre un bel avenir aux Lions Indomptables.

« C’est une nouvelle génération qui monte, a répondu Song. Il faut que les joueurs possèdent l’esprit compétiteur. Aujourd’hui, ils l’ont montré. Je suis fier d’eux. On repart avec un petit regret, car on pense que l’on aurait pu faire mieux. Je suis certain que les supporters ne sont pas déçus et je tiens à les féliciter (…) C’est historique, on fait partie des pays africains qui ont souvent participé à la Coupe du monde, et de voir le Cameroun battre le Brésil… Il faut féliciter mes joueurs. Ils ont démontré qu’ils pouvaient faire mieux que ça. C’est dommage qu’on s’arrête là, mais il faut garder le positif », peut-on lire sur ActuCameroun. À la suite de l’élimination du Cameroun, seuls le Sénégal et le Maroc ont réussi à passer le cap du second tour parmi les cinq nations africaines qualifiées pour cette édition de coupe du Monde.

