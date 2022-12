Pas seulement des Brésiliens, il y avait du beau monde pour croire à la qualification du Cameroun en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après avoir tenu tête à la Serbie lors de leur deuxième sortie, les Lions Indomptables, qui sont arrivés à la dernière journée en se classant troisièmes de leur groupe, devaient absolument s’imposer pour espérer se qualifier aux 8es de finale.

Et les hommes de Rigobert Song n’étaient pas si loin de créer un formidable exploit au Mondial. En effet, malgré leur honorable victoire à l’arrachée contre le Brésil grâce à un but de Vincent Aboubakar, les Camerounais quittent la compétition puisque la Suisse s’est imposée contre la Serbie (3-2). Ils ont tenu la draguée à la Seleçao et peuvent être fiers de ce premier succès face aux Brésiliens.

Cameroon go out with their heads held high! 🇨🇲

An incredible climax to an outstanding Group Stage… 🤩@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022