Dans un entretien avec Stades, Amina Sankaré, est revenue sur sa presttion. L’arrière gauche de 33 ans a indiqué également que c’était sa dernière CAN lors de cette 25ème Édition tenue du 9 au 19 novembre 2022 passé à Dakar Arena de Diamniadio.

Sur l’analyse faite de sa prestation lors de la Coupe d’Afrique des Nations seniors de handball à la maison, Amina Sankhare répond : « Je suis honorée de faire partie des satisfactions sénégalaises. L’analyse que je fais de ma prestation, je veux dire que je suis en fin de carrière donc je me suis don- née les moyens de pouvoir préparer cette CAN. En plus je voulais vraiment finir à la maison. J’ai fait ce que j’ai pu avec mes moyens même si je suis moins présente offensivement qu’à l’accoutumée. »

Concernant l’espoir de revoir la Lionne de 33 ans à prochaine CAN au Cap-Vert, elle explique dans Stades : « À 33 ans aujourd’hui, on ne vous verra donc pas au Cap-Vert dans deux ans pour la prochaine CAN? Normalement, je ne serais pas présente. Ça ne fait pas partie de mes plans. Comme je l’ai dit tantôt, c’était ma dernière CAN à la maison. Pour cela, elle me tenait à cœur de remporter le trophée. Mais, on ne sait jamais... »

