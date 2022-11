Premier de son groupe après sa victoire contre le Pays de Galles (3-0), l’Angleterre affrontera le Sénégal ce dimanche en 8es de finale de la Coupe du Monde. Une première entre les deux Nations.

Ce mardi après-midi, les Lions du Sénégal ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en battant l’Equateur (2-1). Les hommes d’Aliou Cissé en savent plus sur la suite de la compétition, notamment en ce qui concerne leurs adversaires au prochain match. Et Kalidou Koulibaly et ses partenaires vont croiser une référence du football mondial : l’Angleterre.

Champions du monde en 1966 et demi-finalistes du tournoi il y a quatre ans, les Three Lions affronteront le Sénégal ce dimanche 4 décembre, au Stade Al Bayt, à 19h00 GMT. Les hommes de Gareth Southgate ont validé leur qualification en huitièmes de finale à la première place de leur groupe en disposant facilement de leurs voisins du Pays de Galles (3-0), ce mardi soir.

Ce sera la toute première confrontation entre l’Angleterre et le Sénégal. Lors de cette affiche, les Champions d’Afrique auront à cœur d’entrevoir véritablement leurs ambitions dans ce Mondial. Ce sera également l’occasion pour certains joueurs sénégalais de briller face à des Anglais qu’ils connaissent bien puisqu’évoluant dans le même Championnat, l’intense Premier League.

