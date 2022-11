Après la qualification en huitièmes de finale du Mondial, le Président de la République s’attend à plus d’efficacité offensive de la part des hommes d’Aliou Cissé.

Macky Sall veut voir plus de folie en attaque. Ce mardi après-midi, les Lions du Sénégal ont assuré leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde après avoir dominé l’Equateur sur la marque de 2 à 1. Peu diront que les occasions ont été en sac pour les hommes d’Aliou Cissé dans ce choc à haute intensité et avec beaucoup de pression. Mais pour le Chef de l’Etat, si Kalidou Koulibaly et ses partenaires souhaitent franchir un cap très important au Qatar, il leur faudra plus d’inspiration offensive.

« Sans ajouter plus de pression à Aliou, c’est entraîneur qui a des résultats, mais nous savons qu’il y a des enseignements à tirer après chaque match pour se préparer au prochain match. Je pense qu’au niveau de l’attaque, on doit encore concrétiser plus. Peut-être en ayant deux attaquants ? Je ne sais… Je parlerai à Aliou Cissé non pas sur le volet technique, mais je pense qu’il y a des choses à améliorer pour les huitièmes de finale », a déclaré Macky Sall qui réagissait au micro de la RTS après la qualification.

