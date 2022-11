Sorti pour célébrer avec plusieurs sénégalais, le Président de la République n’a pas boudé son plaisir après la qualification des Lions en huitièmes de finale du Mondial. Il a par ailleurs réagi au micro de la RTS.

Macky Sall après la victoire du Sénégal contre l’Equateur (2-1) :

« Je remercie l’ensemble du peuple qui a supporté l’équipe. Les Lions ont été fantastiques. La Coupe du Monde n’est pas un petit niveau, pratiquement toutes les équipes se valent. On est devenu la première équipe africaine à se qualifier en huitièmes de finale. Nous allons continuer à prier. Malgré l’absence de Sadio Mané et la blessure de Cheikhou Kouyaté, les autres ont donné tout ce qu’il fallait. On a tous ressentis la qualification des Lions.

J’espère qu’on aura plus d’équipes africaines en huitièmes de finale, en quarts, en demi-finale et, pourquoi pas, en finale. Le football est devenu une science mais c’est également beaucoup de synergie, de moyens et de politiques sportives. Vous voyez l’effervescence autour du palais et sans doute dans toute l’Afrique, aux États-Unis, en France, partout dans le monde entier… C’est un moment incroyable. C’est le génie du football. »

