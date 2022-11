Battu par la Suisse lors de son entrée en lice, le Cameroun était dos au mur au moment d’affronter la Serbie pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde. Une défaite et c’était presque l’élimination. Mais les Camerounais ont tenu le coup avec un 3-3 et peuvent encore se qualifier.

Arrivé très ambitieux au Qatar, les Lions Indomptables avaient manqué leur première sortie en s’inclinant contre Breel Embolo et la Suisse. De son côté, la Serbie n’avait pas pu résister à Richarlison et le Brésil (0-2). Cette opposition entre Camerounais et Serbes nous promettait donc un duel dangereux pour les deux adversaires puisque chacun devait éviter de subir une nouvelle défaite pour garder intactes ses chances de poursuivre dans la compétition.

Le Cameroun résiste puis se saborde

Les hommes de Rigobert Song ont bien entamé la partie, se bénéficiant quelques opportunités d’ouvrir la marque, notamment par l’intermédiaire de Kundé Malong qui a eu à chauffer les gants du gardien serbe, Vanja Milinković-Savić. Récompensé par son début de rencontre, le Cameroun trouvera la faille peu avant la demi-heure de jeu. Jean-Charles Castelletto a montré la voie à son équipe en marquant de la tête sur un corner où les Serbes ont fait preuve de quelque peu d’attentisme défensivement.

Mais derrière, les Lions Indomptables, pourtant bien en place dans la partie, ont complètement bousillé leur fin de match. Les Camerounais se sont laissé surprendre par l’égalisation de Strahinja Pavlovic (45e+1). Par la suite, c’est sur une action difficile à défendre de Sergej Milenkovic-Savic qui est parvenu à trouver l’espace suffisamment pour inscrire le deuxième but serbe, et ainsi permettre aux siens de prendre les devants au tableau d’affichage.

Vincent Aboubakar, le dynamiteur de l’espace

Après une fin de première période ratée, le Cameroun n’est pas revenu des vestiaires avec d’autres armes puisque la Serbie enfoncera le clou à la 53e minute sur un but de Mitrovic. A 3-1, la note était vraiment salée. Mais les Lions étaient toujours Indomptables grâce notamment à leur numéro 10, Vincent Aboubakar. Entré en début de seconde période, l’attaquant a tout changé. Trouvé dans la profondeur par Jean-Charles Castelletto, il s’efface du hors jeu avant d’aller mystifier la défense serbe avec un sublime lobe (2-3, 63e).

Trois minutes plus tard, Aboubakar permettait à Eric Maxim Choupo-Moting d’égaliser. avec un but et une passe décisive pour permettre à son équipe d’inscrire un nouveau but. Sur un nouvel appel à la limite du hors-jeu, couvert une fois de plus par Milenkovic, Aboubakar débordait et centrait vers l’attaquant du Bayern Munich qui concluait du plat du pied droit (3-3, 66e) ! Cela promettait plus de show en fin de match. Mais les deux nations en restaient-là. Pour leur dernière sortie, les Lions Indomptables devront l’emporter contre le Brésil.

