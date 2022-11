Le Cameroun n’a pas eu les débuts tant rêvés dans cette Coupe du Monde. Opposés à la Suisse, les Lions Indomptables s’inclinent (0-1) sur un but de Breel Embolo, natif de Yaoundé.

Le Cameroun ne décrochera pas la première victoire de l’Afrique dans cette Coupe du Monde. Après la défaite du Sénégal puis les matchs nuls de la Tunisie et du Maroc, les Lions Indomptables avaient à cœur de bien asseoir leurs très folles ambitions pour leur première sortie dans ce Mondial, avec au moins un point. Mais leurs adversaires suisses et « compatriote » Breel Embolo en ont décidé autrement.

Contrairement à ce qui a été vu durant leurs derniers matchs amicaux, les hommes de Rigobert Song ont montré de belles choses devant La Nati, notamment en première période. Sans pour autant se montrer trop clinquant, Eric Maxim Choupo-Moting et ses partenaires ont eu de belles situations pour inquiéter la Suisse et son excellent gardien de but Yann Sommer. Mais ça restera sans grande réussite à la pause (0-0).

Puis en tout début de seconde période, les Camerounais se feront punir par l’ouverture du score. De de la part de qui ? De Breel Embolo évidemment. Placé au bon endroit au bon moment, l’attaquant de l’AS Monaco est venu doucher « son » Cameroun en profitant d’un bon service de Shaqiri (48e). L’unique but du natif de Yaoundé, qui n’a pas célébré, aura donc suffit aux bonheurs d’une petite équipe suisse pour l’emporter.

Au regard de leur prestation du jour, les Camerounais auront certainement des regrets à l’issue de cette rencontre, d’autant plus que la suite de la compétition s’annonce aussi exigeante que le premier match. Pour sa prochaine sortie, lundi 28 novembre, le Cameroun affrontera la Serbie avant de finir contre le Brésil. Les Brésiliens ouvrent leur Mondial ce jeudi (19h00 GMT) soir avec une opposition face aux Serbes.

