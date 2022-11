Après la sortie manquée du Sénégal face aux Pays-Bas (0-2), un deuxième représentant africain parmi les cinq présents au Qatar faisait son entrée en lice à la Coupe du Monde ce mardi 22 novembre. Il s’agit de la Tunisie. Logés dans un groupe assez relevé avec notamment la championne en titre, France, les Aigles s’opposaient au Danemark pour leur premier match.

Au terme de 90 minutes âprement disputées, Tunisiens et Danois signent le premier match nul vierge dans la compétition. Evidemment, la Tunisie, très solide, aurait mérité bien mieux au regard de sa première période, mais les hommes de Jalel Kadri peuvent se contenter de ce point, d’autant plus qu’ils ont souffert dans la seconde mi-temps devant une équipe peu inspirée.

Pour son prochain match, la Tunisie affrontera l’Australie. Les Socceroos croiseront le fer avec les Bleus de la France ce soir (19h00 GMT).

It ends all square at the Education City Stadium 🤝@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 22, 2022