Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde, les Three Lions ont marché sur l’Iran de Carlos Queiroz en s’imposant facilement 6 à 2.

Comme à son habitude, l’Angleterre démarre en fanfare. Emmenée par ses grands talents, la formation de Gareth Southgate n’a laissé aucune miette à un petit Iran, ce lundi après-midi, lors de la 1re journée de la phase de groupes dans la Poule B. Totalement déchaînés et diaboliquement efficaces, les Anglais menaient par 3 à 0 à l’issue de la première période.

Même s’ils ont pris leur patience dans ce match, les Anglais ont trouvé la faille après 35e minutes de jeu race à Jude Bellingham. Pui peu avant la pause, Bukayo Saka (43e) et Raheem Sterling (45e+1) se sont assurés de mener l’Angleterre vers une victoire écrasante. A l’heure de jeu, exactement à la 62e minute, Saka venait inscrire le 4-0 pour s’offrir le deuxième doublé de cette Coupe du Monde.

Mehdi Taremi (65e) a sauvé l’honneur pour l’Iran, mais les Three Lions n’ont pas levé le pied et enfonceront le clou grâce à leurs remplaçants. Fraîchement entré en jeu, Marcus Rashford marquait le 5-1 (71e), alors que Jack Grealish a mis fin au festival anglais. Au bout de la 112e minute, Taremi sauvait à nouveau l’honneur des siens sur penalty. La deuxième rencontre du groupe se jouera ce soir entre les Etats-Unis et le Pays de Galles.

