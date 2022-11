Comme annoncé ce samedi, Moussa Ndiaye va bel et bien jouer la Coupe du Monde. Mais la stratégie de la FSF est que le l’arrière gauche de 20 ans prendra la place de Sadio Mané.

La Coupe du Monde du Sénégal sera avec Moussa Ndiaye. Convoqué de dernière minute, le jeune arrière gauche d’Anderlecht arrive ce dimanche, à Doha, pour s’ajouter aux troupes d’Aliou Cissé. Cette convocation est bien évidemment liée au cas Ismail Jakobs qui n’est pas encore éligible en raison de soucis administratifs.

Mais alors qu’elle espère encore régler ce problème avec le joueur de l’AS Monaco, la Fédération Sénégalaise de Football assure avoir emmené le pensionnaire d’Anderlecht pour pallier l’absence de Sadio Mané. « Le cas d’Ismail Jakobs ? C’est un problème administratif. On est en train d’y travailler sereinement », nous indique le Président Augustin Senghor.

Augustin Senghor, Président de la FSF, apporte des précisions sur le cas Ismail Jakobs

« J’ai lu que Moussa Ndiaye viendrait pour remplacer Jakobs, mais au fait, Moussa vient pour remplacer Sadio Mané. Seul un remplacement médical est actuellement possible. On attend les décisions de la FIFA (sur le cas Jakobs). On espère qu’ils seront compréhensifs. Même s’il ne pourrait pas jouer le premier match, on espère qu’il puisse être là au second. »

Moussa Ndiaye est le 26e joueur en remplacement de Sadio Mané. Ismail Jakobs reste dans le groupe

