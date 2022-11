En plus de l’absence de Sadio Mané, le Sénégal devra gérer une autre équation. A cette heure la participation du latéral gauche Ismail Jakobs est compromise. On vous explique !

Agé de 23 ans, Ismail Jakobs qui est né de père sénégalais et de mère allemande a décidé de jouer pour le Sénégal. Avec l’équipe nationale en septembre passé, il disputait deux matchs amicaux avec le Sénégal. Et en novembre 2022, il est convoqué pour disputer la Coupe du monde. Toutefois, sa naturalisation sportive tarde ! Le Sénégal a fait un appel pour sa demande de naturalisation du joueur ce qui explique que l’affaire est bloquée au niveau de la plus haute instance du football la FIFA.

Voici la règle de la FIFA sur la naturalisation sportive

Dans le détail, les nouveaux critères permettant à un joueur de changer de nationalité sportive sont les suivants:

► Avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé avec la précédente équipe nationale;

► Ne pas avoir disputé plus de trois matchs avec l’équipe A de la précédente équipe nationale;

► Que trois ans se soient écoulés depuis le dernier match disputé avec la précédente équipe nationale;

► Ne pas avoir disputé de match de phase finale avec la précédente équipe nationale.

Hors, jusqu’ici le joueur de 23 ans n’a pas disputé un match avec la Manschafft À. Mais il a par contre disputé plusieurs matchs avec les sélections jeunes avec l’Allemagne où son dernier match avec les U21 remonte à septembre 2021, il compte 9 sélections avec elle.

Si les règles de la FIFA ne sont pas applicables pour ce cas, le problème de timing peut-être à l’origine du blocage. Peut-être! Les détails cette incertitude de la participation de Jakobs ne sont pas encore connus. Pour le moment, retenons que le Sénégal a fait appel et que la naturalisation sportive du joueur n’est pas encore effective.

