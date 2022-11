Recruté par l’OM lors du mercato estival 2020 en provenance du Havre, Pape Gueye s’est livré sur les coulisses de son arrivée au sein du club phocéen. Un transfert libre qui avait été amorcé par son ancien entraîneur, André Villas-Boas, qui lui avait d’ailleurs téléphoné pour boucler l’opération.

Joueur majeur et même capitaine du Havre alors qu’il n’était âgé, à l’époque, que de 19 ans, Pape Gueye a franchi une étape majeure dans sa carrière à l’été 2020 en signant à l’OM. Un transfert qui avait fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le milieu de terrain sénégalais s’était initialement engagé avec Watford avant de rebrousser chemin.

Dans un entretien accordé à la chaîne Pro Direct Soccer France, Gueye livre les coulisses de son arrivée à l’OM. « J’étais bien dans ma tête en partant du Havre. J’avais fait tout ce que j’avais à faire dans ce club qui m’a beaucoup donné. Il y a donc eu ce non transfert dans ce club en Angleterre, mais j’ai continué à travailler, c’était un mal pour un bien. Il y a eu certains problèmes dans le contrat qui ont fait que ça ne s’est pas fait. Et derrière ça, il y a eu plusieurs clubs qui ont montré leur intérêt, en L1 et à l’étranger », a d’abord confié Gueye, avant d’évoquer son choix porté vers l’OM.

« Villas-Boas m’a appelé en personne »

« A la fin du mercato, il y a deux-trois clubs qui m’appellent, et il y a Marseille. Villas-Boas était là et il m’appelle en personne. C’est une très bonne personne, je suis toujours en contact avec lui. Il m’a beaucoup aidé et je l’en remercie. Il a été honnête avec moi. Je prends les décisions avec ma famille et je leur posais des questions. Ma mère m’a dit « vas à Marseille, t’attends quoi ‘ » (…) Ma famille se demandait si j’étais prêt à franchir le pallier mentalement, parce qu’on connaît l’environnement de Marseille. C’est un excellent club ou un jeune joueur va beaucoup apprendre, mais tu sais aussi que tu peux être critiqué (…) Et en quelques jours, après avoir réfléchi, j’ai décidé d’aller à Marseille », a expliqué Pape Gueye.

wiwsport.com avec 10SPORT