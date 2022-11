Présent en zone mixte ce vendredi, le capitaine et défenseur des Lions, Kalidou Koulibaly, s’est exprimé sur l’actualité dans La Tanière, dont le forfait de Sadio Mané.

Sur les premiers jours d’entraînement

« Il fallait arriver ici en bonne santé. C’est difficile parce qu’on a beaucoup enchaîné des matchs en très peu de temps. Maintenant, ça va, le staff s’est très bien occupé de nous. On est prêts à tout donner pour cette Coupe du Monde.

Sur le forfait de Sadio Mané

On a perdu un grand leader, sa qualité de joueur de classe mondiale, sur le terrain, va nous manquer, mais je pense qu’il y aura d’autres joueurs qui vont se révéler. Il va falloir être prêts, prendre plus de responsabilités. Ce sera l’occasion pour d’autres de se montrer. Il faut jouer pour lui, bien faire les choses. Il avait vraiment à cœur de jouer cette Coupe du Monde.

De la pression sur la défense et l’attaque en l’absence de Sadio Mané ?

Oui, il y en aura. Mais il va falloir être costauds derrière. Devant, nous avons de bons joueurs. J’espère que Sadio va venir nous rejoindre très rapidement, on a besoin de sa présence. Sadio est quelqu’un de très apprécié et important pour nous. Ca fait mal de ne pas l’avoir, mais il va falloir ressortir la confiance qu’on a en nous-mêmes. On doit se concentrer sur le football.

🎙️Kalidou Koulibaly sur l’absence de Sadio Mané ⬇️

