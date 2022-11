Touché au genou avec l’Inter Milan ce week-end, Denzel Dumfries devrait bien pouvoir tenir sa place contre le Sénégal.

Un bain de souffle au Pays-Bas dans leur préparation pour la Coupe du Monde. A une semaine exactement du duel contre le Sénégal, les Oranje ont effectué, ce lundi 14 novembre, leur toute première séance d’entraînement. Tous les joueurs convoqués, dont Memphis Depay, se sont normalement entraînés.

De plus, Louis van Gaal a également pu compter sur Denzel Dumfries. Blessé à un genou contre l’Atalanta ce dimanche, le piston droit de l’Inter Milan avait déclencher les alarmes, mais plus de peur que mal. Le joueur de 26 ans va bien et s’est dit prêt à tenir sa place contre le Lions du Sénégal lundi prochain.

« Même pas de petits soucis, a sourit l’ancien du PSV Eindhoven dans des propos rapportés par NOS. Je peux juste être dans le onze de départ lors du premier match contre le Sénégal, je me sens juste en forme. J’irai à l’hôpital pour un scanner plus tard, pour lever toute incertitude, mais je ne m’attends à rien de fou. »

wiwsport.com