Momo Mbaye, défenseur sénégalais de Cádiz serait dans le viseur de plusieurs clubs anglais pour le mercato d’hiver.

Arrivé en Andalousie l’été 2017 en provenance de son club formateur Dakar Sacré-Cœur, puis parti rejoindre Watford quelques temps plus tard avant de revenir à Cádiz, Mamadou Mbaye aura longtemps patienté pour obtenir sa chance en équipe première. Ce, grâce à ses bonnes prestations avec l’équipe réserve des pensionnaires du Nuevo Mirandilla. Officiellement monté en équipe A l’été dernier, le joueur de 24 ans passe une première partie de saison pour le moins étrange.

La Premier League s’affole pour lui

En effet, après 13 journées du Championnat d’Espagne, le Saint-Louisiens n’a disputé que trois rencontres, mais pas n’importe lesquelles. Absent lors des quatre premières sorties de Cádiz, il fera ses débuts en Liga en tant que titulaire contre le FC Barcelone, le 10 septembre dernier. Puis, s’en suivent quatre nouvelles absences, avant un retour comme titulaire face au Real Betis, puis contre l’Atlético Madrid. Mais alors qu’il s’est blessé aux adducteurs face aux Colchoneros après 30 minutes de jeu, il ne rejouera pas avant trois semaines.

Néanmoins, pour peu de participations en Championnat cette saison, le défenseur central de Cádiz convainc énormément et ferait l’objet de plusieurs convoitises, notamment en Premier League d’Angleterre. Mamadou Mbaye serait en effet dans le viseur de Brighton, Southampton, Leeds United et Wolverhampton qui seraient tous prêts à avancer dans le dossier pour s’attacher des services du joueur dès le prochain mercato hivernal. Du côté de Cádiz où on n’a pas besoin de liquidités pour renflouer les caisses, ce transfert serait bien envisagé.

wiwsport.com