Le Cádiz CF a décidé d’intégrer définitivement Momo Mbaye, au sein de l’équipe première.

Momo Mbaye se souviendra longtemps de son été 2022. Comme, sans doute, de son hiver 2021. En janvier 2021, le défenseur central, évoluant alors dans l’équipe filiale de Cádiz, faisait ses grands débuts avec cette équipe en étant titulaire face à Pontevedra, à l’occasion du second tour de la Coupe du Roi. Il allait alors jusqu’en prolongation de cette rencontre et participait grandement à la victoire des siens.

Ce match-là venait récompenser ses excellentes prestations en équipe réserve. Mais malgré sa bonne lancée en B, Momo Mbaye ne revenait plus en équipe première et manquait l’opportunité de se faire remarquer considérablement aux yeux du grand public. A 24 ans, le moment était donc arrivait cette saison de faire le grand saut dans le monde professionnel. Quitte même à plier bagages et quitter le club andalou.

Et cette possibilité n’a pas manqué pour lui puisque plusieurs clubs de Première Division sont venus au renseignements pour s’attacher de ses services. Mais une autre opportunité, peut-être même la meilleure, est arrivée. Titularisé contre le FC Séville vendredi dernier lors du dernier match de préparation de Cádiz, l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur réalise un grand match devant les attaquants de Julen Lopetegui.

Suffisant pour tourner la boule. Une montée définitive en équipe première lui est proposée. Il accepte et va finalement rester au Stade Nuevo Mirandilla. Le défenseur central a signé un nouveau contrat allant jusqu’en juin 2024. Natif de Saint-Louis, Momo Mbaye est arrivé au Cádiz CF en 2017. Au total, il quitte l’équipe B après y avoir joué 33 matchs et marqué quatre buts. Place maintenant au prestigieux Championnat LaLiga, sous les ordres de Sergio González.

OFICIAL | El central Momo Mbaye pasa a formar parte de la primera plantilla del #CádizCF ¡Enhorabuena, Momo! 💛 ➡️ https://t.co/hqebEbI3zL pic.twitter.com/ibI822xdoX — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) August 9, 2022

wiwsport.com