Elle est bien connue dans le milieu du Roller. Awa Nar Fall est cette dame qui tient les rênes de la fédération de roller qui a encore fait de bons résultats aux championnats du monde en cours en Argentine.

Le Sénégal s’est encore illustré lors de ces joutes qui prennent fin le avec un nouveau titre mondial. Occasion pour la présidente de l’instance de revenir sur le palmarès élogieux de cette discipline sportive. « Ce n’est pas une première pour la Fédération Sénégalaise de Roller et Skateboard qui a vu le jour en 2017. La même année, on a participé à notre première campagne en Chine la même année et on a remporté deux médailles d’or avec Dame Fall et Awa Baldé. En 2019 en Espagne, on a confirmé avec une médaille d’or remportée par une fille, une autre en argent remportée par Dame Fall et une troisième en bronze remportée par un garçon. En 2022 ici en Argentine, on a confirmé notre suprématie et on dédie ce trophée à tous les sénégalais notamment le chef de l’Etat qui a l’habitude de dire « À tout seigneur, tout honneur » a t-elle confié à wiwsport.

Le Sénégal a prit part à ces joutes avec une petite délégation informe-t-elle en tirant un bilan positif de cette 3e participation du Sénégal aux Championnats du monde. « 4 athlètes, un encadreur et moi composons la délégation du Sénégal ici en Argentine. Nous avons prit part à trois disciplines: free jump, course et skate cross où nous espérons remporter une autre médaille. Nous sommes contents des résultats qui traduisent aussi le travail de la fédération qui en peu de temps d’existence représente dignement le Sénégal dans les compétitions internationales ».

Le roller sénégalais souffre d’énormes difficultés avait souligné à maintes reprises Dame Fall lors de ses entretiens avec wiwsport. La présidente de la fédération sénégalaise de roller confirme ce triste constat et raconte les péripéties du voyage en Argentine et le manque d’appui financier qui freine l’élan du roller sénégalais. « C’était un voyage difficile » explique t-elle. « Nous avons d’énormes difficultés pour avoir les visas parce qu’il n’y a pas de représentant diplomatique de l’Argentine à Dakar. Il fallait se déplacer jusqu’au Nigéria pour se procurer les visas et les frais de ce voyage coûtent chers. Au ministère des sports, on nous a fait savoir que rien était prévu pour nous. Une somme était disponible en attendant de rentrer. C’est d’ailleurs à cause de ces soucis financiers que nous avons du réduire la délégation, ce qui a encore diminué nos chances de remporter d’autres médailles. Il faut le dire, à chaque compétition, on vit les mêmes problèmes de budget avec le ministère des sports » se plaint-elle.

