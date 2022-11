Le défenseur sénégalais a été l’unique buteur de la victoire grenobloise à Rodez ce samedi. Il permet au GF38 de s’installer sur le podium de Ligue 2.

Depuis qu’il a pu rejoindre Grenoble Foot 38 et jouer son premier match en septembre dernier face au Stade Malherbe de Caen, Mamadou Diarra n’a perdu aucune minute en Championnat, d’autant plus qu’avec lui sur le terrain, la formation de Vincent Hognon ne sait pas perdre. Contre Rodez AF ce samedi, le joueur de 24 ans a encore fait montre de toute son importance.

Titularisé au poste de défenseur droit dans un système à trois, l’ancien joueur de Bursaspor et Giresunspor a tout fait de bon. Effectivement, c’est lui qui marque l’unique but de la victoire de Grenoble avec une tête smashée à la 61e minute. Et grâce à sa première réalisation dans le Championnat de Ligue 2, les Grenoblois enchaînent un 4e succès et son désormais 3e au classement.

VICTOIRE 🔥 !!!! Succès mérité de nos joueurs qui enchaînent sur la super série actuelle : 4e victoire de suite ! Bravooooo 🔵⚪️#RAFGF38 pic.twitter.com/a4tZKgORV5 — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) November 5, 2022

wiwsport.com