Auteur d’une excellente prestation, Bingourou Kamara a permis à Montpellier d’engranger un point de son déplacement à Clermont ce dimanche (1-1).

Après cinq défaites de rang en Championnat, Montpellier a mis fin à cette terrible série ce dimanche 6 novembre. En déplacement sur la pelouse de Clermont de Mory Diaw, titulaire, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, les Héraultais ont effet réussi à revenir avec le point du nul (1-1). Et ils doivent ce résultat à leur portier international sénégalais de 26 ans, Bingourou Kamara.

Quelques heures après avoir émis son souhait de faire partie de la liste des joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la Coupe du Monde, l’ancien Strasbourgeois s’est donné beaucoup plus de raisons d’espérer. Au Stade Gabriel-Montpied, il a sans doute joué son meilleur match depuis de longs mois. S’il s’est montré impuissant sur le but clermontois, Bingourou a écœuré ses adversaires.

Auteur d’un superbe arrêt sur pénalty devant Komnen Andric en fin de première période, le gardien de Montpellier a eu un un rôle non négligeable sur le second penalty manqué par Clermont, à un quart d’heure de la fin du match. Le joueur aux deux sélections a fini sa rencontre avec pas moins de six arrêts. Suffisant pour convaincre Aliou Cissé ? Réponse vendredi prochain !

wiwsport.com

wiwsport.com