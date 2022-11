A l’issue d’un derby tendu, le Real Betis et Youssouf Sabaly partagent les points avec le FC Séville (1-1) et manquent l’occasion de monter sur le podium de LaLiga.

Le Gran Derbi a tenu toutes ses promesses, malgré le grand écart au classement entre les deux équipes. Un match dont on parlera, et reparlera longtemps. Surtout après des faits de jeu incroyables et trois cartons rouges directs. Au Stade Benito Villamarín ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de LaLiga, le Real Betis doit se contenter du petit point de nul devant son éternel rival, le FC Séville.

Entamée sur les chapeaux de roues avec plein d’engagement de la part des deux équipes, cette rencontre a mis du temps pour se décider… pour prendre un véritable tournant. Auteur d’un coup de coup sur Alex Moreno, Gonzalo Montiel a écopé du premier carton rouge de la partie (38e). Une supériorité qui profitait au Betis pour aller ouvrir le score sur un contre son camp de Jésus Navas (43e).

Puis juste avant la pause, ce sera au tour de Nabil Fekir de se faire expulser. L’attaquant français faisait comme Montiel et commettait un coup de coude sur un adversaire. Le match devait donc forcément prendre un visage différent en seconde période après la domination du Betis sur les 45 première minutes. Mais pas vraiment. Ça redémarrait même sur des faits similaires avec l’expulsion de Borja Iglesias.

Désormais en supériorité numérique, la défaite semblait interdite pour le FC Séville qui poussait avec toutes ses armes pour égaliser. Mais ce ne sera pas avant la 81e minute après un coup de canon monumental signé Nemanja Gudelj. 1-1. Et le score en restait-là au termes de 90 minutes de folie totale. Au classement, le Real Betis reste à la quatrième place, pendant que le FC Séville sorte de la zone rouge (17e).

90' (+5')⏱⚽️ Final del partido con empate en el Estadio Benito Villamarín 💚🖤 #ElGranDerbi 1-1 ⚪🔴#DíaDeBetis pic.twitter.com/dG1fSrgIW7 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 6, 2022

