Comme annoncé par le Directeur technique, Tapha Guèye, l’écurie Fass-Ndakaru a effectivement officiellement repris les entraînements ce lundi 31 octobre 2022, à l’école Sacoura Badiane de Colobane.

Deux groupes d’entraînement

Un premier groupe a démarré les échauffements et les tours de terrain avant les autres. Dans lequel groupe on pouvait remarquer Louis Thior 2, Parisien, Général, Général 2… Quand Gris Bordeaux est arrivé, il a fait des tours de terrain, accompagné de Lac Rose, Sibelle, Boy Bentégné, entre autres. Gris 2 était bien à Sacoura Badiane. Mais il n’était pas en tenue de sport.

Serigne Ndiaye est arrivé un peu en retard, quelques minutes après Tapha Guèye. Seul Forza était absent ce lundi.

Un staff au complet très attentif

Le staff de l’écurie Fass-Ndakaru est venu en masse, au complet même. Du Président Abass Ndoye au coach principal Katy Diop en passant par le Directeur technique Tapha Guèye, le coach adjoint Socé, les managers Ibra Mbaye et Khalifa Dia, le Secrétaire général Bouba Thiaw, le Trésorier, le Président des supporters Pape Demba, tous étaient là.

Une ambiance très agréable

C’est un leader Gris Bordeaux qui a bien dégraissé qu’on a vu faire des tours avec ses poulains. La communication entre athlètes et staff est bien passée. On a assisté à de très beaux « combats » comme Général vs Lac Rose. Aussi, on a vu ce dernier s’en prendre à Serigne Ndiaye qui est allé se réfugier derrière Katy Diop. Le tout dans une très bonne ambiance. Si ça continue comme ça a débuté ce lundi, l’écurie Fass-Ndakaru pourrait faire mal. Très mal.

