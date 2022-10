Sangoné Sarr réintègre l’effectif de FC Schaffhausen, pensionnaire de la deuxième division suisse, avec laquelle il avait disputé son dernier match officiel qui remonte le 13 février 2021. Le milieu de terrain sénégalais auteur de 21 matchs lors de la saison 2020-2021 était jusqu’ici libre de tout contrat. «Nous sommes heureux d’avoir pu recruter un joueur expérimenté et très solide. Avec lui, notre entraîneur aura de nouvelles options dans son effectif, qui a récemment été réduit en raison de blessures« , se réjouit le président du club, Roli Klein.

L’ancien de l’AS Pikine et de la Renaissance, âgé de 30 ans portera le numéro 90. Il avait auparavant arboré les maillots de Zurich, FCZ et FC Rapperswil-Jona.

✍️ | Former FCZ midfielder Sangoné Sarr (30) signs with FC Schaffhausen in the Challenge League after being without a club for over a year 🇸🇳 pic.twitter.com/pmu1y49T63

— Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) October 27, 2022