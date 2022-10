L’AS Pikine vient d’annoncer le transfert de son attaquant Moussa Senghor aux Emirats arabes unis dans le club d’Al Wahda.

Non retenu dans l’équipe de l’AS Pikine pour les trois premières journées de championnat sans doute parce qu’il se cherchait un nouveau défi, l’attaquant excentré Moussa Senghor va monnayer son talent hors des frontières du Sénégal et de l’Afrique. Pour cause, il a été transféré à Al Wahda actuel deuxième de la Premier League aux Émirats arabes unis.

L’annonce a été faite il y’a quelques minutes par le club de la banlieue de Pikine sur ses différents comptes sociaux.

Moussa Senghor avait paraphé son contrat professionnel avec l’AS Pikine en novembre 2021.

Le club est heureux de vous annoncer le transfert de notre jeune excentré 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐬𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐠𝐡𝐨𝐫 à 𝐀𝐥 𝐰𝐚𝐡𝐝𝐚 (É𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐬 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐞𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞). pic.twitter.com/QMbjpJKhNp — AS PIKINE (@as_pikine) October 31, 2022

