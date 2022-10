Dans le cadre du match clôture de la troisième journée du championnat de ligue 2 sénégalaise, Ajel de Rufisque a battu Demba Diop 2-0 ce lundi au stade Ngalandou Diouf.

Après avoir perdu lors de la dernière journée contre Oslo FA, L’Ajel de Rufisque revient en force et enfonce Demba Diop FC qui ne parvient pas à gagner encore de match en Ligue 2 cette saison. Les rufisquois ont battu ce lundi Demba Diop FC avant dernière du classement sur le score de 2-0.

Grace à des réalisations de Babacar Sall et de Latyr Camara marquées en première période , les hommes de Tabane Dieng remportent les trois points et intègrent le top 4 du championnat avec deux victoires et une défaite en trois matchs.

De son côté Demba Diop FC qui a subi sa deuxième défaite en trois journées , reste 13e du classement à l’issue de cette 3e journée de Ligue 2.

