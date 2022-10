Le Sénégal U23´ est certes qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie, mais le sélectionneur des Olympiques reste sur sa faim concernant le contenu du match. Demba Mbaye parle d’une « qualification hasardeuse » qui apporte beaucoup de travail à faire dans le groupe pour la suite.

Il a fallu la séance des tirs au but pour départager le Sénégal au Burkina Faso (5-4) après un temps réglementaire (0-0), hier au stade Abdoulaye Wade. En conférence de presse après match, le sélectionneur Demba Mbaye qui jouait son premier match à domicile analyse la rencontre.

« La clé du match réside dans l’inefficacité des deux équipes qui ont eu beaucoup d’opportunités pour marquer mais souvent les attaquants ont été très maladroits ou les gardiens de but, très efficaces » a-t-il déclaré.

Il ajoute « Sur la première mi-temps, on a eu un gros problème sur la maîtrise du milieu de terrain. Nos joueurs étaient très éloignés des milieux burkinabés. Pas de cadrage fond des possibilités d’angles de passes pour le Burkina. Et donc comme ce sont de bons joueurs et qu’en maîtrise collectif, ce n’était pas mal. Donc, ils nous ont causé beaucoup de problèmes. A la mi-temps, nous avons rectifié. Et nous avons pu redresser la barre ».

A l’aller aussi, les deux équipes avaient bouclé la partie sur un match nul et vierge (0-0). Il faut dire que l’équipe olympique a montré un meilleur visage lors de son stage au Maroc en septembre passé. Avec des joueurs retenus par leurs clubs selon le sélectionneur, il fallait faire avec. Mais pour cette double confrontation, les joueurs manquaient d’engagement sur le terrain.

« Ce qui m’intéresse le plus est que dans un match international, on doit essayer un niveau d’engagement et de détermination compte tenu de qui on est et de notre histoire à un niveau plus élevé. Et le constat que je fais aujourd’hui est que cela n’a pas été le cas. Et en ce sens, je suis quand même déçu de ce que nous avons joué aujourd’hui ».

La qualification est le point positif selon lui. Mais il faudra encore travailler le contenu. « Chaque match est différent. Si aujourd’hui, on doit tirer un bilan de ce deuxième tour, c’est que nous sommes passés. Le résultat de passer compte aussi. Bien évidemment dans un match, il y’a deux choses à gagner: le score et le contenu. C’est vrai que sur le contenu, on est en reste. J’attends beaucoup mieux de la part des joueurs. On a mis des choses en place et je ne sais pour quelle raison on n’a pas pu retrouver ces choses là dans le contenu du match ».

