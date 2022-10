En conférence de presse hier, le sélectionneur des U23 a fustigé le niveau de jeu et l’engagement de ses joueurs lors de la qualification pour le dernier tour. Demba Mbaye annonce une mise au point avec son effectif.

Les joueurs n’ont pas respecté les consignes du coach lors du match hier. Ils l’ont admis en zone mixte et Demba Mbaye l’a souligné en conférence de presse hier. Le sélectionneur compte apporter des changements dans l’équipe qui a manqué de niveau hier face au Burkina Faso. Le nouvel entraîneur de la future sélection olympique n’a pas mâché ses mots face à la presse.

« Aujourd’hui, je tire une sonnette d’alarme à certains joueurs. Je pense qu’il y’a un état d’esprit à avoir quand on vient en équipe nationale. Ce n’est pas un faire-valoir mais quelque chose qui se mérite. Il y’a un niveau d’engagement nécessaire et accru quand on est dans une rencontre internationale et aujourd’hui à ce niveau là, je ne dirais pas tous les joueurs, mais certains ont été défaillants. Et vous pouvez compter sur moi pour clarifier la situation. Et mettre les points sur « i » . Parce qu’effectivement je n’admet pas que notre équipe puisse être ballotté et dominé par séquence. Je veux construire une équipe qui soit conquérante, dominatrice, parce que cela correspond à ce que sont les Sénégalais. Je vais faire une mise au point très claire avec ce groupe, ces joueurs. Vous pouvez compter sur nous, contre le Mali, vous verrez un autre visage ».

wiwsport.com