Le ticket pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans s’est joué jusqu’à la dernière seconde. Après un match nul et vierge à l’aller comme au retour, Lionceaux et Etalons ont été départagés à la séance des tirs au but. Au final, c’est le Sénégal qui remporte le duel et valide son billet pour le tour suivant (0-0, tab 5-4).

Dans un match commencé tambour battant par les deux équipes, les joueurs sénégalais ont mis quelques minutes pour sortir du pressing des visiteurs. Contrairement à ce qu’on pouvait imaginer, c’est bien l’équipe du Burkina Faso qui a dominé et qui s’est procuré les meilleures occasions de la première période. Elle n’est toutefois pas parvenue à ouvrir le score, malgré les multiples tentatives de leurs attaquants qui n’ont jamais pu trouver le cadre. Bouffés dans l’entrejeu, les Lionceaux multipliaient les erreurs techniques et de précipitations. Ousseynou Niang avec ses sorties de balles audacieuses et des contre-attaques tranchantes, était nettement le plus visible dans son couloir, coté sénégalais. À la pause, le Sénégal bousculé par une équipe très joueuse du Burkina Faso pourtant poussé par ses supporters n’a pas trouvé la faille sur la pelouse du Stade Abdoulaye Wade.

L’équipe de Demba Mbaye change de visage au retour des vestiaires, devenue plus tranchante et bien en place, elle reprend la possession et domine son adversaire dans l’entrejeu. Le Sénégal continue à aller de l’avant par l’intermédiaire de Abdou Seydi et Ousseynou Niang mais piqués…

