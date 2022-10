En ouverture de la 12e journée de Süper Lig, Karagümrük et Mbaye Diagne se sont inclinés à domicile, vendredi soir, face à Galatasaray (0-2).

Fin de série pour Karagumurk qui restait sur deux victoires consécutives. À domicile ce vendredi, les joueurs d’Andrea Pirlo on été battus par Galatasaray (0-2). Réduit à 10 après une demi-heure de jeu, suite à l’expulsion d’Adnan Ugur (33e), Karagumruk et son gardien de but ont longtemps repoussé les assauts des Sang et Or avant de céder dans l’heure de jeu.

Alors que Mbaye Diagne, qui fête son 33e anniversaire ce jour, n’a pas réussi à enchaîner avec un troisième but d’affilée en Championnat face à son ancienne équipe, c’est Emre Taşdemir qui a ouvert le score pour Gala (0-1, 60e), avant que Juan Mata ne scelle la marque (0-2, 85e). Avec ce revers, Karagümrük (12e provisoire) ne remontera pas au classement.

