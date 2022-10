Ce week-end et celui d’après, les 4èmes jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 seront définitivement lancés au Sénégal à travers des animations sportives portant le nom de Festival de « Dakar-en-jeux ». Et ce sont les trois villes ciblées (Dakar, Diamniadio et Saly) pour abriter l’événement, qui seront ou cœur de ces manifestations culturelles et sportives de façon pluridisciplinaire.

Passerelle entre sport et culture, «Dakar-en-jeux» constitue sans doute une occasion unique pour partager du sport et de la culture avec des milliers de jeunes sénégalais. Il a pour objectif principal de permettre aux jeunes sénégalais de s’approprier ces JOJ Dakar 2026, le tout premier rendez-vous olympique prévu en terre africaine.

Ce «Dakar-en-jeux» qui se tiendra de 2022 à 2025, une année avant l’ouverture des JOJ de 2026, est également un grand rendez-vous par les jeunes et pour les jeunes autour des arts, la culture et le sport. Inscrit sur la feuille de route du Plan d’engagement et de mobilisation de la jeunesse sur la période 2022-2026, il a été élaboré par le Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026 (COJOJ) qui a pour président Mamadou Diagna Ndiaye, et pour coordonnateur Ibrahima Wade.

Prévu sur deux week-ends, « Dakar-en jeux» va se tenir ce samedi d’abord à Saly, puis 24 heures après à Diamniadio. Quant aux animations sportives sur Dakar, elles auront lieu le 5 novembre prochain, au Monument de la Renaissance africaine. Saly, Diamniadio et Dakar sont les trois localités qui vont accueillir les différentes compétitions lors des JOJ 2026, au Sénégal.

Avec comme point de départ la station du TER, en centre-ville de Dakar et comme point d’arrivée la mairie de Diamniadio, sur un circuit de plus de 35 km, la randonnée cycliste de dimanche prochain, figure parmi les disciplines olympiques en démonstration lors du «Dakar-en-jeux» 2022. Le président de la Fédération de cyclisme (FSC), Papa Fata Faye, devrait figurer parmi les coureurs, en exhibition. Une manière de préparer de la meilleure des façons le Grand Prix de cyclisme du ministre des Sports, Yankhoba Diatara. Ce sera le dimanche 6 novembre 2022 à Thiès, la ville natale du parrain.

Avec Record