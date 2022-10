Le samedi 29 octobre 2022, Dakar va être la capitale de l’arbitrage avec un stage de mise à niveau pour 225 arbitres venus de toutes les régions.

« C’est par rapport aux nouvelles réglementations et l’harmonisation qui s’impose. C’est normal qu’avant le début des compétitions, tous les arbitres soient mis à niveau afin d’avoir les mêmes interprétations des textes. 225 arbitres seront présents. On a été obligé d’arrêter la liste. C’est une première. Il faut le préciser. Et nous comptons le pérenniser. Il y en a même qui attendent qu’il y ait des désistements pour être pris en compte. On remercie le CNG qui a pris en charge entièrement la restauration et l’hébergement. C’est la CCA qui va piloter les travaux. Tous les arbitres de tous les grades sont pris en compte. Même des arbitres de grade local y seront. Mais nous ferons tout pour avoir le temps d’aller les renforcer ensuite », explique le Président de la Commission Centrale des Arbitres (CCA), Sitor Ndour.

Les Arènes TV