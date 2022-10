Le match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1 s’est soldé sur un match nul (0-0) entre Guédiawaye FC et Sonacos au stade Ibrahima Boye.

Guédiawaye FC ne parvient toujours pas à battre Sonacos FC sur les sept dernières confrontations (1 seule victoire). Cet après midi le vent n’a toujours pas tourné pour le GFC lors de la réception des champions en titre de la Ligue 2 au stade Ibrahima Boye dans un duel du milieu de tableau.

Pourtant comme c’est le cas depuis le début de la saison, les hommes de Souleymane Diallo se sont procurés énormément d’occasions sans parvenir à les concrétiser. A la demi heure de jeu, les crabes ont même failli ouvrir le score sur une tête puissante d’un défenseur après un corner bien tiré. Malheureusement le cuire fuit les cages et passe à quelques centimètres des buts.

Quelques minutes plus tard , Ibrahima Dieng « Pauleta » profite d’une passe en profondeur de son coéquipier pour ajuster le gardien de Sonacos dans ses 18 mètres et marquer. Les supporters exultent et Guédiawaye FC croit alors scorer son premier but de la saison, mais l’euphorie est de courte durée puisque l’arbitre de touche signale une position d’hors jeu de l’attaquant.

Puis à quelque minutes de la pause, Asssane Diatta tir fort à l’entrée de la surface de réparation, mais le ballon est magnifiquement claqué en corner par le gardien du Sonacos Amar Fall impérial dans ses cages. Au retour des vestiaires plus d’occasions franches et les deux équipes vont alors se quitter dos à dos.

Après trois journées disputées, Guédiawaye FC tarde ainsi à prendre son envol avec deux matchs nuls et une défaite alors que Sonacos totalisent trois matchs nuls consécutifs sur le même score (0-0).

wiwsport.com