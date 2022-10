Il est actuellement le meilleur buteur de la CAN de Beach Soccer avec 97 buts inscrits. Babacar Fall va disputer sa 7ème finale avec le Sénégal. À la veille de ce match important face à l’Egypte, il s’est confié à wiwsport sur l’état d’esprit des Lions qui comptent défendre leur titre.

Félicitations Babacar pour la qualification en finale. Une remontada face au Mozambique (3-2). Est-ce la plus difficile des CAN du beau palmarès du Sénégal ?

On peut dire que c’est la plus difficile des CAN que j’ai eus à disputer avec l’Equipe Nationale. Toutes les équipes montent en puissance et investissent beaucoup dans la discipline. Toutes veulent se qualifier à la coupe du monde, ce qui augmente l’adversité. Elles font une bonne préparation pour cela.

Il semble que certains duels deviennent difficiles à remporter pour le Sénégal. Pourquoi selon vous ?

C’est une équipe différente. On a certes des anciens avec de l’expérience mais aussi des nouveaux qui jouent leur première CAN. En plus, on a changé un coach à 4 mois de la compétition, donc nous vivons un changement.

Une 7ème qualification à la coupe du monde, bravo !

Nous sommes très contents de savoir que nous allons encore disputer la Coupe du Monde. Notre premier objectif était de nous qualifier au Mondial pour continuer la mission. Donc nous avons atteint un de nos objectifs en attendant de défendre notre titre lors de la finale.

Vous rencontrez à nouveau l’Egypte. Quel est le discours dans la tanière?

Le discours reste le même, c’est la gagne. Il ne change pas. Nous sommes conscients que ce ne sera pas un match facile pour nous. L’Égypte ne va pas accepter qu’on le batte à chaque rencontre. Mais nous voulons garder notre titre.

Est-ce une pression différente quand vous jouez contre les Pharaons?

Depuis le sacre des Lions au Cameroun en février passé, Sénégal v Egypte est devenu un derby. Une affiche très attendue dans le continent et cela dans toutes les disciplines. Mais nous sommes conscients de l’enjeu et nous ferons le nécessaire: gagner comme d’habitude.

Le Sénégal risque de jouer sans le gardien Al Seyni Ndiaye sans oublier le forfait de Mandione Diagne qui est en lice pour le titre de meilleur buteur. Des inquiétudes?

Nous sommes une équipe bien préparée. Mandione n’a pas joué le dernier match et Al Seyni aussi lors du troisième match de poule et nous avons gagné. Donc, nous avons une relève pour assurer derrière. Raoul est toujours là comme numéro 9, Coly aussi monte en puissance. Seydina Issa et Ousseynou sont là pour le poste de gardien même si nous avons toujours besoin de l’expérience d’Al Seyni. Mandione aussi qui est en lice pour le titre de meilleur buteur, ce serait bien qu’on remporte ce trophée individuel. Mais, nous avons toujours des armes pour nous battre. On verra demain (aujourd’hui).

Votre message aux Sénégalais ?

Je demande qu’on prie pour nous comme d’habitude. Nous souhaitons rentrer avec la Coupe et célébrer encore ce trophée avec tout le peuple.

wiwsport.com (NAF)