Ce match est venu à un moment où le stade était en cours d’entretien parce qu’il y’a eu quelques problèmes de communication qui ont fait que la direction du stade n’a pas été saisie à temps pour ce match U23 dont beaucoup pensent que le match se jouera aura stade Lat Dior malheureusement le stade Lat Dior, de nos jours n’est plus un stade homologué par la CAF. Nous devons finir les travaux prochainement et d’ailleurs c’est ça le sens de la convention de mise à disposition signée entre le ministre des sports et la fédération. Elle se chargera sous ses fonds propres de finaliser le stade pour qu’enfin on puisse bénéficier d’un second stade homologué à travers Lat Dior. En attendant nous devons nous adopter à la pelouse qui est en entretien je pense que ce ne sera pas un handicap pour nous. En tout cas nous sommes préparés à ça à gagner, quelles que soient les circonstances. Ce qui est important aujourd’hui de signaler que cet entretien qui est en train d’être réalisé était dans le but de préserver le stade pour le futur pour nos autres compétitions à venir mais nous allons nous adopter et joueur ce match-là.